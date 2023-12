Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 20. Dezember 2023

Was gestern noch relativ harmlos als Meinungsverschiedenheit angefangen hat, könnte sich heute auf dramatische Art fortsetzen. Das Mond-Quadrat zu Merkur warnt uns aber eindringlich davor, unseren Stimmungen nachzugeben. Und wissen wir ja alle, wie solche Situationen zu retten sind. Ganz einfach: zuhören, Verständnis zeigen und den Partner für das respektieren, was er ist und was er denkt. Und auf keinen Fall sollten wir jetzt den Versuch starten, unseren Schatz, Freunde oder Herzensmenschen ändern zu wollen. Viel besser ist: Wir reichen ihm die Hand und lassen ihn so sein, wie er ist. Der Weihnachtsfriede ist gerettet.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de