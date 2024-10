Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 23. Oktober 2024

Das Mantra

"Ich nutze meine Chancen!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Leidenschaft muss ja nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Die aufwühlenden Emotionen, die von der Sonne im Skorpion auf uns einprasseln können aber durchaus zweischneidig sein. Zum einen ist es toll, dass wir jetzt den Mut haben, um für das zu kämpfen, was uns wichtig ist. Dafür gehen wir auch an unsere Grenzen. Wenn wir diese Power für Schwächere, für Tiere oder die Umwelt einsetzen, können wir viel bewirken. Zum anderen verrennen wir uns aber vielleicht auch in etwas, das gar nicht gut für uns ist und wir sind blind und taub für die Warnungen von Menschen, die es eigentlich gut mit uns meinen.