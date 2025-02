Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 25. Februar 2025

Das Mantra

"Machtspielchen vergiften meine Seele!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Am heutigen Dienstag sind Regeln da, um nicht gebrochen zu werden. Mit Merkur und Saturn könnte das nämlich in einem Desaster enden. Egal, wie revolutionär wir denken – heute halten wir die Füße still. Es macht auch Sinn, wenn wir morgens ein wenig länger liegen bleiben und uns mit Mond und Neptun ein wenig davonträumen. Vielleicht auf einen weißen Sandstrand an einem türkisblauen Meer? Wie herrlich wäre es, jetzt dort zu sein. Doch Mond und Pluto wecken uns eher unsanft aus den Tagträumen und wir müssen uns mit machtgierigen, sturen Personen auseinandersetzen. Das kostet Kraft.