Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 26. Februar 2025

Das Mantra

"Ich freue mich auf alles, was vor mir liegt!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute dürfen wir durchschnaufen. Es tut sich nicht allzu viel. Nur der Mond reicht Jupiter die Hand zu einem Tänzchen in den nahenden Frühlingsmonat März. Die Tage sind bereits deutlich länger. Wir haben wieder mehr Licht, was nach den langen Wintermonaten eine Wohltat ist. Und auch die Sonnenstrahlen haben schon wieder mehr Kraft. Dieses bevorstehende Erwachen der Natur, zusammen mit Mond und Jupiter, weckt eine tiefe und ehrliche Freude in uns. Wir spüren sie in jeder Pore von den Zehen bis in die Haarspitzen und das kribbelt so herrlich im Bauch wie Champagner, den wir uns durchaus auch mal gönnen sollten.