Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 30. Dezember 2024 bis zum 5. Januar 2025

Wir starten mit einem absoluten Mond-Highlight in die neue Woche! Das Jahr 2024 verabschiedet sich am 30.12. mit einem Neumond im Steinbock. Dieser hält eine transformative Energie für uns bereit, die es uns ermöglicht, klare Ziele für 2025 zu setzen!

Zu Silvester steht der Mond dann im Sextil zu Saturn - ideal für einen harmonischen Jahresabschluss. Am 1. Januar 2025 starten wir mit einem inspirierenden Mond-Neptun-Sextil in das neue Jahr und am 2.1. geht es mit Glück durch Mond und Jupiter vielversprechend weiter. Den herausfordernden Mond-Energien zum Wochenende wirkt ab dem 3. Januar zum Glück die Liebe Venus entgegen, wenn sie in die Fische zieht und Harmonie verbreitet. So wird der Jahreswechsel vom Mond hauptsächlich positiv beeinflusst!

