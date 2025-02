Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 13. Februar 2025

Das Mantra

„Es hat nicht immer die Person recht, die am lautesten ist.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

So wirklich leicht waren die letzten drei Tage wahrscheinlich nicht. Es kommt immer darauf an, was wir aus dem machen, was das Leben uns an Aufgaben stellt. Dass der oder die eine oder andere zwischendurch mal laut wird, um sich schlägt und die Ellenbogen ausfährt, ist eigentlich nur verständlich – auch wenn es nicht richtig ist. Der Mond und die Sterne gönnen uns deswegen einen Tag zum Durchatmen und das Beste, was wir tun können, ist uns sammeln, das Chaos neu sortieren und einen Schritt nach dem anderen machen. Wer in Panik gerät, macht alles nur noch schlimmer. Also lächeln wir und bleiben ruhig.