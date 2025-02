Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 12. Februar 2025

Das Mantra

„Heute kann ich meinen Stresse einfach wegatmen.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Vollmond im Löwen weckt den Krieger in uns! Wir müssen gegen einiges ankämpfen. An manchem sind wir selbst schuld, aber es plagen uns auch Sorgen und Probleme, für die wir nichts können. Egal, wie schwer die Bürde ist, die wir tragen müssen – dieser starke Vollmond schaut auf uns herab und flüstert uns zu: „Du wirst das schaffen! Ich bin bei dir und gebe dir meine ganze Kraft!“ Der Mond verbindet sich zwar auch noch im Quadrat mit Uranus und in Opposition mit Merkur, was nicht einfach ist. Aber alles, was passiert, treibt uns voran, und wir wachsen an den Herausforderungen.