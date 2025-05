Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 15. Mai 2025

Das Mantra

"Ich nehme mir Momente der Ruhe, um mich zu sammeln."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Gestern hat uns der Mond verwöhnt, heute bereitet er mit seinen Verbindungen wieder Unbehagen und kleine bis mittlere Katastrophen. Durch die Opposition, die er mit Jupiter eingeht, neigen wir zu Übertreibungen. Wir haben (zu) hohe Erwartungen an uns selbst und auch an unsere Mitmenschen. Das bringt natürlich Enttäuschungen, weil einfach nicht alles so geschafft wird, wie wir das geplant haben. Das ärgert uns den ganzen Tag über und wenn am Abend Mond und Saturn aufeinander treffen, erkalten sogar die Gefühle. Zumindest glauben wir das. Wir gehen früh zu Bett, bevor wir einen Fehler machen.