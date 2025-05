Ihr Mantra des Tages für Freitag: 16. Mai 2025

Das Mantra

"Ich weiß, dass viele Menschen mich lieben und schätzen."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wir arbeiten den Freitag still und aufmerksam vor uns hin und machen uns Gedanken über das, was in den letzten Tagen so passiert ist. Wir erkennen, dass wir einiges falsch gemacht und verstanden haben. Am Abend verbinden sich Mond und Merkur und dann suchen wir das Gespräch mit den Menschen, die wir verletzt haben. Auch, wenn man uns nicht gleich verzeiht - ein Waffenstillstand ist möglich. Der hält aber nur an, wenn wir uns mit Mond und Venus, die im Quadrat zueinanderstehen, nicht gleich wieder ungerecht behandelt oder übergangen fühlen. Wir vertrauen auf unser Herz.