Ihr Mantra des Tages für Freitag: 18. April 2025

Das Mantra

"Ich spare mir unnötige Diskussionen, sie kosten nur Kraft."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der einzig positive Aspekt heute ist, dass der Mond im Trigon zur Sonne steht, was alles ein wenig runterkocht und versöhnt. Ansonsten sind Mars im Löwen und vier Mond-Quadrate am Wirken und das kann ganz schön viel Kraft kosten. Wir wollen uns präsentieren und vielleicht auch ein wenig angeben, was uns nicht gerade beliebt machen wird. Wir merken schnell, dass wir ein wenig drüber sind und fühlen uns gar nicht mehr gut dabei (Venus). Diese Anspannung (Saturn) kostet Kraft und schwächt uns ziemlich (Neptun). Wir wollen aber auch nicht nachgeben und sind stur (Merkur). Anstrengend!