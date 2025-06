Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 19. Juni 2025

Das Mantra

"Ich lasse los, was nur in meinem Kopf existiert."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wir starten recht flott und mit viel Power in den Tag. Das verdanken wir dem Mond, der sich im Sextil mit Kämpfer-Planet Pluto verbindet. Was wir gestern nicht klären konnten, kommt heute auf den Tisch, und wir stehen für uns selbst ein. Das wäre ein so guter Tag, wenn da nicht Neptun im Quadrat zu Jupiter stehen würde. Das führt nämlich dazu, dass wir uns ein wenig verrennen und nicht merken, wenn wir auf dem falschen Weg sind. So rückt ein Ziel, von dem wir dachten, dass es zum Greifen nahe ist, wieder ein Stück weit weg. Was tun? Wir besinnen uns, kehren um, und schon sind wir wieder im Spiel.