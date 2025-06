Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 18. Juni 2025

Das Mantra

"Ich vertraue dem Weg, auch wenn er anders verläuft als geplant."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute wirkt nur ein Quadrat, aber das hat es in sich, obwohl es erst am späten Abend gradgenau ist. Sonne und Mond treffen sich von 21.20 Uhr bis 23.20 Uhr und das kann dazu führen, dass wir Streit, den es tagsüber gegeben hat, nicht loslassen können und ihn mit in die Nacht nehmen. Dass das zu Schlaflosigkeit oder schlimmen Träumen führen kann, ist nicht verwunderlich. Darum ist es wichtig, dass wir ansprechen, was uns geärgert hat, und die Dinge sofort klären. Ein Kollege, der uns reinpfuscht, eine Freundin, die uns versetzt hat oder der*die Partner*in, der uns ungerecht behandelt – dagegen wehren wir uns.