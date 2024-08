Ihr Mantra des Tages für Freitag: 23. August 2024

Das Mantra

"Ich strenge mich an und bin fleißig!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Das Treffen von Venus und Mars im Quadrat, kann zwar aus dem wunderbarsten Liebespaar, zwei keifende Streithähne machen. Aber abgesehen davon, will der Mond heute nur Gutes für uns. Drum haben wir schon morgens gute Laune (Jupiter) und sind außerdem bis in den Nachmittag rein sehr fleißig (Mars). Dann wirken auch noch Mond und Merkur, was finanziell einen Vorteil bringen kann. Wir können eine lukrative Investition machen oder merken, wenn man uns über den Tisch ziehen will. Vielleicht werden auch unser Fleiß und unser Engagement endlich gesehen und honoriert.