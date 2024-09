Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 26. September 2024

Das Mantra

"Ich nehme mir Zeit zum Träumen."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

In den letzten Tagen ist vielleicht so viel Schlimmes und Schwieriges passiert, dass wir vor den Scherben unseres Glücks stehen und nicht weiterwissen. Dann schalten sich Merkur und Pluto ein! Sie schicken uns weise Berater, in Form von Freunden, Lehrern, Kollegen oder Verwandten, deren Ratschläge und Tipps viel retten können. Wir nehmen das dankbar an und spüren, dass das Ankommen von Merkur in der Waage wieder mehr Ruhe und Harmonie bringt. Wir widmen uns den schönen Dingen und mit Mond und Neptun träumen wir uns davon, an einen Ort, wo wir glücklich sind.