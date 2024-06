Ihr Mantra des Tages für Freitag: 28. Juni 2024

Wenn wir gestern Früh tatsächlich schon schwimmen waren, haben wir gemerkt, wie stärkend es ist, den Tag so zu beginnen. Mond und Neptun wünschen sich das für heute auch. Wasser ist innerlich wie äußerlich eine Kraft, die uns antreibt, umschmeichelt, stärkt und gesund macht. Am besten wäre, wir machen frei, nehmen einen Tag Urlaub vom Job, von der Familie und vom Leben und verbringen Zeit am bzw. im Wasser. Das kann auch in einer Therme bzw. einem Wellness-Tempel sein. Hier finden wir Ruhe und unsere innere Balance. Und das Mond-Sextil-Pluto lässt uns in tiefer Dankbarkeit erkennen, wie gut wir es doch haben.

