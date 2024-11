Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 28. November 2024

Das Mantra

„Ich konzentriere mich auf mich selbst und lasse mich nicht ablenken.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Das Mond-Quadrat-Mars kann uns heute ein wenig den Tag verderben. Wir wachen schon recht angespannt auf und reagieren auf Kritik oder auch gut gemeinten Rat zunächst einmal sehr emotional. Wir sind beleidigt oder fangen sogar Streit an. Es hilft, wenn wir immer wieder an die frische Luft gehen und erst einmal durchatmen. Dabei ist aber wichtig, dass wir uns auf das konzentrieren, was wir gerade machen. Ein kleiner Fehltritt von der Bordsteinkante, ein querliegender Ast beim Joggen im Wald – und schon ist man umgeknickt oder sogar gestürzt. Wer aber bei der Sache bleibt und aufpasst, wird verschont.