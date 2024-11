Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 27. November 2024

Das Mantra

„Ordnung in meinen Leben sorgt für Ordnung in meinem Geist.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wir behalten Merkurs Bremse im Hinterkopf und gehen in allem, was wir tun und planen, bedacht vor. Das heißt aber nicht, dass wir uns zurücklehnen und nichts tun sollten. Mit der Sonne im Trigon zu Mars wissen wir nämlich ganz genau, was wir von diesen letzten Wochen des Jahres zu erwarten haben und was mit Mut und Beharrlichkeit noch geschafft werden kann. Merkur mag unseren Schwung vielleicht bremsen, aber das Mond-Sextil-Merkur sorgt heute am Vormittag dafür, dass Termine und Gespräche trotzdem gut verlaufen werden. Was also für diesen Mittwoch angedacht ist, muss nicht unbedingt verschoben werden.