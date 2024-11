Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 1. Dezember 2024

Das Mantra

„Ich komme mit Kompromissbereitschaft ans Ziel – nicht mit Sturheit.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Dezember und damit auch die offizielle Adventszeit beginnen mit einem wunderbaren Neumond im Schützen. Wir wünschen uns ein kleines Abenteuer und tun uns leicht, unseren Horizont zu erweitern. Wir sehen über den Tellerrand hinaus und blicken voller Neugier in eine Welt, die uns vielleicht sonst eher Unwohlsein beschert. Bei all dem Forscherdrang und der Abenteuerlust vergessen wir aber nicht, dass Übermut fehl am Platz ist. Das kann uns mit dem Mond-Quadrat-Saturn leider ein wenig schwerfallen. Denn wir haben uns etwas in den Kopf gesetzt und halten stur daran fest. Das könnte schiefgehen. Also Vorsicht!