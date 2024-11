Ihr Mantra des Tages für Freitag: 29. November 2024

Das Mantra

„Ich lasse die Vergangenheit hinter mir.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Puh, der Mars-Donnerstag ist geschafft und Mond und Venus belohnen uns heute dafür, dass wir gestern alles richtig gemacht haben. Jetzt herrscht wieder Harmonie und wir gehen liebevoll mit unseren Mitmenschen um. Jetzt können sich auch Gefühle für jemanden verstärken, den wir so gar nicht auf dem Schirm hatten. Das muss kein neuer Partner sein. Es kann ein Kollege sein, den wir plötzlich sympathischer finden als zuvor. Oder der sonst so grimmige Nachbar lädt auf einmal zu Glühwein und Plätzchen ein und wir erkennen, dass er richtig freundlich sein kann. Lassen wir also Vergangenes hinter uns und vergeben anderen ihre Fehler.