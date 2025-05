Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 29. Mai 2025

Das Mantra

"Ich treffe kluge Entscheidungen, in dem ich alle Informationen einbeziehe."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Donnerstag ist aspektfrei und so können wir den Feiertag in Ruhe genießen. Christi Himmelfahrt ist – wie der Name schon sagt – ein christlicher Feiertag. In der Bibel wird berichtet, dass Jesus Christus am 40. Tag nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgestiegen sei. Besonders im katholischen Glauben ist dieser Tag sehr wichtig. Der Mond steht passender Weise im liebevollen Krebs und wir verbringen diese Stunden mit den Menschen, die wir lieben. Familie, Freunde, Verwandte – alle werden zusammengetrommelt und dann wird gegrillt, gefeiert, gelacht, geratscht und Neuigkeiten ausgetauscht.