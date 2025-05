Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 28. Mai 2025

Das Mantra

"Ich fühle mich wohl in meiner Haut, weil ich wundervoll bin."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wer früh aufsteht, kann mit dem Mond und Venus ein Schönheitsprogramm durchführen. Vielleicht ein Ganzkörper-Peeling, eine pflegende Gesichtsmaske, Haare tönen oder Nägel machen. Am Nachmittag, wenn sich der Mond dann mit Jupiter verbindet, kitzelt er eine Freude in uns wach, die uns selbst ein wenig überrascht. Auf einmal ist der Himmel blauer, die Sonne wärmer und der Duft der Blumen noch verführerischer. Lebensfreude pur! Sobald der Mond dann am Abend im Quadrat zu Saturn steht, geht das dann so weit, dass wir uns eingeengt fühlen. Wir müssen nochmal raus an die Luft.