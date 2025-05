Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 26. Mai bis 1. Juni 2025

Und schon verabschiedet sich der Mai wieder und wir begrüßen am Sonntag den Sommermonat Juni. In diesen letzten Mai-Tagen ist Merkur unglaublich präsent.

Das fängt gleich am Montag an. Merkur, der Herrscherplanet der Zwillinge, wandert nun auch in dieses gesellige Sternzeichen. Das hilft uns sehr beim Nachdenken, Tüfteln und Lösungen finden. Da sich Merkur auch noch im Sextil mit Saturn trifft, kann das vor allem finanziell von großem Vorteil sein.

Schon am Dienstag geht es mit Merkur weiter. Da steht er im Sextil zu Neptun und zusammen sind das zwei großartige Ideen-Geber. Wir haben einen Geistesblitz nach dem anderen und da ist wirklich viel Gutes und Intelligentes dabei. Mit Hilfe vom Merkur-Trigon-Pluto können wir auch ganz klar entscheiden, was tatsächlich machbar ist und was vielleicht noch zu verrückt ist, um schon umgesetzt zu werden. Das heißt aber nicht, dass diese verrückten Ideen schlecht sind. Ganz im Gegenteil.

Es ist ja auch noch Neumond in den Zwillingen und der hilft uns dabei, neue Projekte und Aufgaben in Angriff zu nehmen, die am Ende lukrativ und erfolgreich sein werden und die uns auch ein wenig stolz machen.

Aber Merkur ist noch nicht fertig! Er trifft sich am Samstag in Konjunktion mit der Sonne. Unser Verstand ist wacher denn je und arbeitet auf Hochtouren. Im Grunde kann man sagen, dass uns diese Woche kluge und wichtige Entscheidungen treffen lässt, die unser Leben auf allen Ebenen erleichtern und besser machen sollten.

Und mit diesen schönen Erfolgen lässt es sich etwas sicherer, zuversichtlicher und hoffnungsvoller in den Sommermonat Juni starten. Wir vertrauen darauf, dass das Universum im restlichen Jahr 2025 noch viel Schönes für uns bereithält.