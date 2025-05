Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 1. Juni 2025

Das Mantra

"Ich begrüße den Juni liebevoll und freundlich."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Mit dem Monat Juni zieht auch der Sommer ins Land. Am 21. Juni ist bereits Sommersonnenwende und schon fangen die Tage wieder an, ein wenig kürzer zu werden. Die Mond-Konjunktion-Mars lässt uns etwas gereizt in diesen Sonntag starten, was eigentlich schade und völlig unnötig ist, nachdem, was wir in den letzten Tagen alles geschafft haben. Wir reißen uns am Riemen und schlucken die eine oder andere zickige Bemerkung runter. Dann beenden wir die Woche mit einem freundlichen Mond-Trigon-Venus. Wir fühlen uns wieder wohl und geborgen und wissen, dass wir im Leben angekommen sind.