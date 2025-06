Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 3. Juli 2025

Das Mantra

"Ich liebe und akzeptiere mich selbst."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

An diesem aspektfreien Donnerstag ist es wichtig, dass wir nochmal in uns gehen, bevor wir auf das Liebeswochenende zusteuern. Was bedeutet Liebe für uns wirklich? Ist es eine Partnerschaft um jeden Preis, weil wir nicht allein sein wollen oder können? Das wäre der falsche Weg für eine Partnersuche. Sind wir bereit unser Herz zu öffnen und die Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind? Mit all Ihren Fehlern und Schwächen? Das bedeutet auch, dass wir uns selbst so lieben sollten, wie wir sind. Denn erst, wenn wir mit uns selbst glücklich sind, können wir das auch mit anderen werden.