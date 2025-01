Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 30. Januar 2025

Das Mantra

"Ich fokussiere mich auf das, was ich wirklich möchte."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Januar neigt sich dem Ende zu und wir haben heute auf einmal das Gefühl, Dinge verpasst zu haben. Ein Projekt, an dem wir schon lange tüfteln, sollte unserer Meinung nach längst beendet sein. Wir werden nervös und hektisch und schon passieren Fehler, die nicht sein müssen. Wenn wir es schaffen, zu akzeptieren, dass manches eben einfach länger dauert, dann können wir uns zurücklehnen und das Mond-Quadrat-Uranus an uns vorüberziehen lassen. Weil, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, wissen wir, dass wir uns den Stress nur selber machen. Niemand erwartet Superkräfte von uns und darum lassen wir los und bleiben in unserer Mitte.