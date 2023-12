Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 4. Januar 2024

Vor allem für Luftzeichen könnte das Verweilen von Mars im Steinbock schwierig werden, aber im Grunde ist das eine recht wertvolle und wichtige Phase. Jetzt können wir ganz klar Grenzen setzen und Strukturen festlegen, die uns nicht nur in dieser Woche, sondern auch in den noch kommenden 11 Monaten Hilfe leisten können. Luftzeichen legen sich zwar nicht so gerne fest, aber sie können von Mitmenschen lernen, dass es gar nicht so verkehrt ist, ein wenig vorauszuplanen. Machen wir uns einfach mal Gedanken darüber, wo wir genau heute in einem Jahr stehen wollen und setzen Richtlinien. Es ist ja trotzdem nichts in Stein gemeißelt.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de