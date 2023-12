Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 3. Januar 2024

Hinter uns liegen jede Menge Feiertage, an denen geschlemmt und gefaulenzt wurde. Und das ist auch genau richtig so. Denn das haben wir uns nach einem langen, stressigen Jahr wirklich verdient. Liebes- und Wohlfühlplanet Venus sieht das haar genauso und ihr Treffen mit dem Mond sollten wir in einer entspannenden Wellnessoase genießen. Am besten geht das in einer Therme, wo wir auch ein wenig schwimmen und uns bewegen können. Kinder freuen sich über lange Wasserrutschen und auch die Erwachsenen können da wieder zum Kind werden. Einfach einen Tag lang die Welt mit ihren Hiobsbotschaften aussperren und lachen. Toll!

