Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 5. September 2024

Das Mantra

"Ich stehe zu meinen Gefühlen."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Ab heute verliert der Kriegsplanet Mars erst einmal seine Schrecken. Er wandert nämlich in das Sternzeichen Krebs und wird auf einmal ganz handzahm und liebevoll. Statt Streit suchen wir das versöhnende Gespräch. Statt Zorn und Wut lassen wir Wärme und Liebe zu. Das ist wunderbar und durch die Verbindung von Mond und Venus fühlen wir uns so richtig wohl mit der momentanen Situation. Wir umarmen die Menschen, die wir lieben – und uns selbst. Gerade das fällt uns oft so schwer. Uns selbst zu akzeptieren, wie wir sind und uns einfach mal zu sagen: „Du bist toll!“ Heute sagen wir das laut und stolz.