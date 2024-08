Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 4. September 2024

Das Mantra

"Ich gebe auf mich Acht und vermeide Gefahren."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Je flexibler und freier wir auf alles reagieren, was heute auf uns zukommt, umso besser. Mond und Uranus helfen uns sehr gern dabei. Klug wäre es, wenn wir früh Feierabend machen, denn Mond und Neptun in Opposition schwächen ab dem Nachmittag und so richtig schaffen wir dann sowieso nichts mehr. Auf dem Nachhauseweg ist Vorsicht geboten, denn der Mond verbindet sich mit Mars, was zu kleinen Verletzungen oder Unfällen führen könnte. Zu Hause tut es gut, wenn wir ein wenig allein sind und über den Tag nachdenken. Mond und Pluto lenken unsere Gedanken in die richtige Richtung.