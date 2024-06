Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 6. Juni 2024

Wir sind noch ganz beseelt von den letzten drei Tagen, an denen vor allem Jupiter auf uns aufgepasst und schöne Erlebnisse verschafft hat. Heute übernimmt Venus (zusammen mit dem Mond) das Zepter und zusammen mit den Neumond-Energien kann sich da eine ganz wunderbare Liebe entwickeln. Auch mit jemandem, den wir schon länger kennen. Ein Liebesgeständnis lässt unser Herz höher schlagen. Am Abend verbindet sich der Mond dann allerdings in einem Quadrat mit Saturn und das kann die gute Laune etwas trüben. Zu viel Nachdenken kann jetzt auch schaden.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de