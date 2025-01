Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 9. Januar 2025

Das Mantra

„Ich komme mit meinem eigenen Tempo ans Ziel!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wir gehen ganz gemütlich in den Donnerstag und lassen uns heute auch von nichts aus der Ruhe bringen. Der Mond und die Sonne sorgen im Trigon zueinanderstehend für viel Harmonie und Lebensfreude. Wir konnten alle Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten der letzten Tage aus der Welt schaffen und dürfen einfach ein wenig in diesen Tag hineinleben. Er sollte stressfrei und friedlich bleiben. Allerdings können Mond und Uranus am Nachmittag eine Nachricht überbringen, die uns ein wenig aus dem Häuschen sein lässt. Es sollte aber eine eher positive Überraschung sein, die uns freut.