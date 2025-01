Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 8. Januar 2025

Das Mantra

„Ich plane mein Budget ganz genau!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Auch heute sollten wir Merkur im Auge behalten. Er ist in den Steinbock gewandert. Eine Energie, die uns ganz schnell die Flausen im Kopf austreibt. Kein Nachteil: Wir können unsere Gedanken sortieren und neu strukturieren. Außerdem hilft uns dieser Merkur bei Budgetplanungen. Wenn wir merken, dass wir in den letzten Wochen gar zu spendabel und gedankenlos gewesen sind; was die Finanzen betrifft, finden wir jetzt Lösungen. Das können Sparmaßnahmen sein, aber auch Investitionen, falls noch genügend Geld dafür da ist. Schnell noch ein Tipp vom Mond-Venus-Sextil: Wellness am Abend tut heute besonderes gut!