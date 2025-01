Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 16. Januar 2025

Das Mantra

„Ich habe so viel Power, ich kann alles schaffen!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Abgesehen von der kleinen Venus-Jupiter-Störung gestern läuft die Woche wunderbar. Heute verbindet sich die Sonne mit dem Powerplaneten Mars, was für ordentlich Schub und Schwung sorgt. Darum steht jetzt alles auf unserer Agenda, was uns viel Energie kostet. Auch Projekte oder Gespräche, an die wir uns sonst nicht heranwagen, können so mit viel Mut, Kraft und Risikobereitschaft geschafft werden. Der Mond und Uranus machen allerdings morgens noch recht unruhig und hibbelig. Das kriegen wir aber schnell in den Griff und dann starten wir mit Pauken und Trompeten – bzw. Sonne und Mars in den Tag.