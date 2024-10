Ihr Mantra des Tages für Freitag: 25. Oktober 2024

Das Mantra

"Ich lasse mich auf keine unsinnigen Diskussionen ein!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Trotz möglicher Streitereien am Abend (Mond-Quadrat-Merkur) sollte der Freitag ein richtig guter Tag werden. Ja, sogar der beste Tag der Woche. Denn Mars und Uranus sind zwei Naturgewalten, die alles Negative einfach mal so wegfegen wollen. Plötzlich fallen uns Lösungen ein, die unsere Sorgen und Probleme klitzeklein erscheinen lassen. Wir sehen den Weg zu unserem Ziel ganz klar vor uns und gehen ihn mit Mut und Power und sollte ein Hindernis auftauchen, finden wir sofort die Umleitung, die sogar noch recht nützlich sein kann. Alles in allem dürfen wir jetzt auf Mars und Uranus vertrauen.