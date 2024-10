Ihr Mantra des Tages für Samstag: 26. Oktober 2024

Das Mantra

"Ich bin nicht enttäuscht, auch wenn etwas mal nicht klappen sollte!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wer damit gerechnet hat, am Wochenende verschnaufen zu können, ist leider falsch gewickelt. Das Mond-Quadrat-Uranus sorgt für jede Menge Stress. Und das schon am Vormittag. Da klingelt der Nachbar an der Tür und verlangt nach unserer Hilfe, während wir gerade beim Kuchenbacken oder Wäsche waschen sind. Kurz: man kommt irgendwie zu nichts und das bringt uns ins Schleudern. Dann ist es wichtig, dass wir innehalten, durchatmen und den Tag exakt durchplanen. Wenn das bedeutet, dass wir auch mal zu jemandem „Nein“ sagen müssen, dann ist das eben so. Wir können uns nicht zerteilen.