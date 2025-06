Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 26. Juni 2025

Das Mantra

"Ich nehme mir Zeit für mich, um zu entspannen."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute meint es Merkur in Zusammenarbeit mit Uranus noch recht gut mit uns. Das sollte vor allem unser Konto wieder in die schwarzen Zahlen beamen. Vielleicht durch einen Gewinn, einen Urlaubsbonus oder eine Erbschaft. Dieser Merkur klopft uns auf die Schulter und flüstert uns zu: "Ich bin stolz auf dich - sei du es auch!" Starke Energien kommen zudem auch von der Sonne und Mars. Da macht Sport so richtig Spaß und wenn wir uns ausgepowert haben, gönnen wir uns am Abend mit Mond und Venus etwas Auszeit in einem tollen Day-Spa.