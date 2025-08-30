Ihr Mantra des Tages für Freitag: 5. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich lass mich zu nichts hinreißen und bleibe mir treu.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

An diesem Freitag können uns Mars und Jupiter dazu verführen, unbedacht und voreilig zu handeln und so einen Fehler zu machen, der so leicht nicht wieder gut zu machen ist. Da der Mond in Opposition zu Venus steht, lassen wir uns vielleicht auf ein Liebesabenteuer ein, das nicht gut für uns ist. Wir verschenken unser Herz zu schnell an falsche Menschen und werden ausgenutzt. Körperlich, geistig und auch finanziell, wenn wir es nicht schaffen, die Augen zu öffnen und der Realität ins Gesicht zu schauen. Auch wenn das weh tut. Wir nehmen uns fest vor, uns zu schützen – vor anderen und auch vor uns selbst. Dann wird uns nichts passieren.