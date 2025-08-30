Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 4. September 2025
Aus der Serie: Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 1. bis 7. September 2025
Dieses Mantra bereichert Sie am Donnerstag, den 4. September 2025!
Das Mantra des Tages:
„Je eher ich Probleme aus der Welt schaffe, desto besser.“
Die wichtigsten Energien an diesem Tag:
Der Mond geht heute wenigstens drei Verbindungen ein, die hilfreich sein können. Immerhin. Das Mond-Sextil-Saturn hilft dabei, ein Missverständnis oder Streit aus der Welt zu schaffen. Das Mond-Sextil-Neptun und das Mond-Trigon-Uranus kitzeln die eine oder andere kreative Idee aus uns heraus. Auch wenn es um die richtigen Worte für eine Entschuldigung geht. Wir müssen nur darauf achten, dass wir nichts erzwingen wollen und andern die Zeit geben, eine Entschuldigung anzunehmen. Mit Mond und Pluto geht uns das nämlich nicht schnell genug.