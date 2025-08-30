Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 1. bis 7. September 2025

Wir sind im September angekommen und das Universum macht es uns nicht leicht, sich auf den Herbst zu freuen und ihn mit offenen Armen zu empfangen. Diese ersten September-Tage werden alles andere als einfach. Aber wir halten zusammen, wir hören auf den Rat der Sterne und stehen alles durch, was uns an Prüfungen auferlegt wird.

Wenn am Montag Saturn in den Fischen ankommt, kriegen wir Angst vor den eigenen Gefühlen. Erst letzte Woche sind wir von Venus verwöhnt worden und alles war gut. Auf einmal stellen wir unser Herz in Frage. Es ist in Ordnung, mit Vernunft auf eine Verbindung zu schauen, aber aus Angst vor zu tiefen Emotionen wegzulaufen, wäre ein Fehler.

Schon am Dienstag beehrt uns dann Merkur, der in die Jungfrau wandert. Das heißt: sparen! Und zwar, wo es geht. Der Urlaub war vielleicht viel zu teuer oder wir haben uns sonst irgendwie finanziell verausgabt und beim Blick auf unser Konto, kann uns schon mal anders werden.

Da sich Merkur am Mittwoch auch gleich noch in einem Quadrat mit Uranus trifft, droht ein höherer Geldverlust, mit dem wir nicht gerechnet haben, z. B. eine Steuernachzahlung, eine teure Reparatur am Haus oder Auto.

Das nächste Drama droht am Freitag, wenn sich Mars und Jupiter verbinden. Wir handeln unüberlegt und voreilig und schon sitzen wir in der (finanziellen) Patsche. Unser gutes Herz wird ausgenutzt und jemand tut uns sehr weh.

Mit dem karmischen Fische-Vollmond und der totalen Mondfinsternis am Sonntag haben wir dann die Chance, uns nicht nur von den aktuellen Geldproblemen zu befreien, sondern auch von dem Teufelskreis aus eigenen Fehlern und nachfolgender Enttäuschung.