Ihr Mantra des Tages für Samstag: 6. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich nehme mir die Ruhe, die ich brauche.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Auch, wenn heute „nur“ Mond und Uranus eine Verbindung eingehen, quälen wir uns durch diesen Samstag. Die beiden stehen im Quadrat zueinander und da liegen die Nerven blank. Dieses Quadrat ist zwar erst abends direkt, aber wir spüren den ganzen Tag über, dass diese Woche wirklich an Körper, Geist und Seele zehrt. Wir neigen dann leider auch dazu, andere als Blitzableiter zu benutzen und provozieren bewusst, weil wir uns reiben und so die negativen Energien loswerden wollen. Und da es nicht nur uns so geht, sondern auch unseren Mitmenschen, kann da schnell was gesagt werden, was wir schon bald bereuen würden.