Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 7. September 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich lasse andere so sein, wie sie sind und bleibe so, wie ich bin.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Vollmond in den Fischen ist etwas Besonderes. Er setzt starke spirituelle Energien frei. Wir richten den Blick nach innen und plötzlich klar vor Augen, was wir falsch machen, und zwar nicht erst seit heute: Falsche und zu hohe Erwartungen, immer die gleichen Fehler und Illusionen, Vertrauen in die falschen Menschen setzen. Dieser Mond, respektive die totale Mondfinsternis hilft uns, uns aus diesen fatalen Fehlernetzen, die oft karmisch gestrickt sind, zu befreien. Und schon ist wieder neuer Raum in unserem Kopf und in unserem Herzen für Neues, Schöneres und Besseres.