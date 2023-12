Ihr Mantra des Tages für Samstag: 9. Dezember 2023

Gestern haben die Sterne unsere Finanzen aufgebessert – heute bieten sich gute Chancen, auch das Zwischen­menschliche wieder in den Griff zu kriegen. Zunächst nutzen wir die Mond-Saturn-Verbindung, um konzentriert alles zu erledigen, was ansteht. Dann verbinden sich Mond und Venus und wir können endlich wieder lachen. Das tut uns gut und schon kommt das eine oder andere unerwartete Kompliment. Es gilt am späten Nachmittag noch Mond und Jupiter zu beachten, damit wir nicht gleich wieder in allem übertreiben. Aber Mond und Merkur bescheren uns dann einen wunderbaren Abend.

