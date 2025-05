Ihr Mantra des Tages für Freitag: 9. Mai 2025

Das Mantra

"Mein Feuer brennt hell und trägt mich durch diesen und jeden Tag."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Mars und Mond wirken ab ca. 4 Uhr morgens und da ist es kein Wunder, wenn wir hellwach im Bett liegen und nicht mehr einschlafen können. Also springen wir aus den Federn und nutzen diese gewonnenen Stunden für ein wenig Sport. Wir reißen die Fenster auf und begrüßen die Morgensonne, lauschen dem Zwitschern der Vögel und schnuppern die frische Luft, die unseren Körper von Kopf bis Fuß kribbeln lässt. Dazu passt der „Sonnengruß“ aus dem Yoga perfekt. Wer sich mit Yoga auskennt, macht diese Übung bereits blind. Wer noch Hilfe benötigt, findet im Internet kostenlose Tutorials. Es ist richtig toll so in den Tag zu starten. Wir haben viel Energie.