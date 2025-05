Ihr Mantra des Tages für Samstag: 10. Mai 2025

Das Mantra

"Was schwer wirkt, verliert an Gewicht, wenn ich es mit anderen Augen betrachte."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Da Merkur ab heute im Stier steht, ist es nicht nur ratsam, sondern wichtig, einen Kassensturz zu machen. So erkennen wir rechtzeitig, ob unser Geldbeutel in den letzten Monaten etwas zu locker saß oder ob wir ein dickeres Polster haben, als wir dachten. Darum checken wir alle Konten und Geldanlagen, die wir haben und nehmen Veränderungen vor, falls nötig. Und, wenn wir das gleich nach dem Frühstück in Angriff nehmen, unterstützen uns auch noch Mond und Jupiter, dabei. Sie treffen sich in einem Trigon, was nicht nur Hilfe, sondern auch ein wenig Glück verspricht. Wunderbar!