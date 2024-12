Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 11. Dezember 2024

Das Mantra

„Ich kann nicht alles und jeden kontrollieren.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Wenn der Mond im Quadrat auf Pluto trifft, sind das immer schwierige Energien. Der Mittwoch verläuft an sich recht gut, aber ab dem Abend kann es richtig krachen. Wir neigen dazu, andere zu manipulieren und zu kontrollieren. Da kann uns eigentlich niemand so wirklich was recht machen und das geht auch dem ruhigsten und entspanntesten Mitmenschen auf die Nerven. So kann es kurz vor Feierabend noch zu Streit im Job kommen. Und, wenn wir dann so aufgeheizt und geladen nach Hause kommen, lassen wir unseren Frust auch noch an der Familie aus. Drum wäre es klug, ein wenig Zeit alleine zu verbringen.