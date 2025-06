Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 11. Juni 2025

Das Mantra

"Gib mir Kraft, lieber Vollmond! Mach dass es ein schöner Sommer wird."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Vollmond im Schützen weckt die Hoffnung, dass wir in Zukunft mehr Gerechtigkeit erfahren. Die Welt blickt milder und versöhnlicher auf uns. Und wir blicken milder auf Andere. Dazu müssen wir vielleicht über unseren Schatten springen, aber wir haben damit kein Problem. Dabei hilft es enorm, dass Merkur und Venus ein Sextil eingehen und somit Liebe, Güte und Menschlichkeit in den Vordergrund treten. Es fällt uns jetzt auch leichter, unsere Gefühle in Worte zu fassen und und mehr Verständnis zu zeigen. Unter diesen Sternen verstehen wir: Sind wir gerecht zu anderen, sind die anderen gerecht zu uns.