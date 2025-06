Ihr Mantra des Tages für Sonntag: 15. Juni 2025

Das Mantra

"Ich bewahre die Balance zwischen Kopf und Herz!"

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Drei Quadrate an einem Tag, das lässt wenig Gutes ahnen. Das haben wir zum einen Mars im Quadrat zu Uranus: Wir neigen dazu, überstürzt zu handeln und schon tappen wir in die Sternenfalle. Zum andern wirken auch Jupiter und Saturn im Quadrat. Wir trauen dem Frieden nicht und neigen zu übertriebenen Misstrauen. Und kaum freuen wir uns über etwas, kommt auch schon der nächste Ärger in Sicht. Mond und Venus machen uns das Leben auch nicht gerade leichter, da sie ebenfalls im Quadrat zueinander stehen. Was hilft? Nerven bewahren und gelassen bleiben.