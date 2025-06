Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 9. bis 15. Juni 2025

Was für ein Lichtblick gleich am Wochenbeginn! Merkur trifft sich mit Jupiter, gleichzeitig wechselt Merkur in das Zeichen Krebs. Es ist Pfingstmontag, ein Tag, an dem man mit der Familie und mit Freunden zusammen ist. Wenn das Wetter mitspielt, stehen da oft ein Fahrrad-Ausflug, Biergarten oder die Garten-Grill-Premiere auf dem Programm, unter Merkur im Krebs aber vor allem eines: Wir reden miteinander und freuen uns mit Jupiter darüber, wie gut wir uns verstehen.

Bevor wir aber zu dieser Erkenntnis kommen, kann es gut sein, dass wir ein paar unangenehme Dinge ansprechen und einige Missverständnisse ausräumen müssen. Ein Merkur-Saturn-Quadrat erinnert uns daran, dass sich da einiges angesammelt hat, was geklärt werden muss. Und ein Venus-Pluto-Quadrat legt noch einmal den Finger in die Wunde, wo es um verletzte Gefühle geht.

Am Dienstag wechselt dann auch Jupiter in das Zeichen Krebs. Jetzt sind wir erst recht froh und glücklich darüber, dass wir uns gestern wieder alle die Hände gereicht haben. Ohne Streit ist die Welt doch um vieles angenehmer. In der Freude darüber sollten wir aber nicht leichtsinnig werden, unter einem Merkur-Neptun-Quadrat vor allem nicht beim Umgang mit Geld.

Wenn wir uns im Leben ungerecht behandelt fühlen, hilft uns am Mittwoch der Vollmond im Schützen. Dem ist Ungerechtigkeit auch zuwider. Dazu lässt uns ein Venus-Merkur-Sextil mit ganz vielen Flirt- und Liebessignalen alle trübsinnigen Überbleibsel vergessen. Und das ist gut so.

Denn am Sonntag werden wir schon wieder von einem Jupiter-Saturn-Quadrat und einem Mars-Uranus-Quadrat gebeutelt. Da liegen Glück und Ärger nah beieinander. Wir entscheiden uns fürs Glück!