Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 19. Februar 2025

Das Mantra

"Ich halte die Balance zwischen Bewegung und Entspannung."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der heutige Mittwoch kann ein guter – vielleicht sogar der beste – Tag der Woche werden. Der Mond weiß, dass uns noch ein paar schwere Tage bevorstehen, und will uns heute dabei unterstützen, dass wir viel geschafft und geregelt kriegen. Zum einen macht er das, wenn er sich im Trigon mit Power-Planet Mars trifft und uns jede Menge starker Energien liefert. Wir packen da an, wo es nötig ist, und fragen nicht lange. Das Mond-Trigon-Saturn können wir nach Feierabend dazu nutzen, um wichtige Gespräche zu führen und einige Dinge zu klären, die uns auf der Seele lasten. Alles in allem verläuft der Tag zu unserer Zufriedenheit.