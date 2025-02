Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 20. Februar 2025

Das Mantra

"Ich musst nicht laut sein, um respektiert zu werden."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Mit der Sonne in den Fischen seit Dienstag und dem heutigen Mond-Trigon-Neptun liegt Magie geradezu greifbar in der Luft. Wir haben Vorahnungen, verstehen Dinge, die uns sonst fremd sind, und können uns mit fernen Welten verbinden. Wir nehmen vielleicht Kontakt zu lieben Verstorbenen auf und finden Trost an deren Gräbern. Gut möglich, dass man uns deswegen belächelt, weil das Mond-Quadrat-Sonne vielen Menschen in unserem Umfeld die Sicht auf alles Übersinnliche vernebelt. Das sollten wir nicht persönlich nehmen. Denn Mond und Pluto sind stark und verschaffen uns den nötigen Respekt.